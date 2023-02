Seoul will zehn weitere Hanok-Dörfer einrichten

Photo : YONHAP News

In Seoul werden künftig zehn weitere Hanok-Dörfer entstehen, dabei handelt es sich um Dörfer mit im traditionellen koreanischen Stil gebauten Häusern.Die Prüfkriterien werden gelockert, damit verschiedene Hanok-Häuser gebaut werden können.Einen entsprechenden Plan präsentierte die Stadtverwaltung am Montag.Laut dem Plan sollen in den nächsten zehn Jahren in der Hauptstadt zehn weitere Hanok-Dörfer gebaut werden. Gebiete, die nicht länger als Parks gelten, und Zonen, für die Einschränkungen hinsichtlich der Entwicklung gelten, sollen dafür genutzt werden.Die Stadtregierung kündigte an, durch das öffentliche Unternehmen Seoul Housing & Communities Cooperation in Form der öffentlichen Entwicklung die Schaffung von Hanok-Dörfern durchführen zu wollen. Sie wolle auch den Bau von Pflegeheimen für öffentliche Zwecke, Anlagen für Senioren und Kunstmuseen unterstützen.Die Stadtverwaltung will außerdem bis zu 20 Prozent der Baukosten bei Häusern finanzieren, bei denen die Eigenschaften des Hanok gut zum Vorschein kommen.