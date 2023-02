Photo : YONHAP News

Nordkorea will Briefmarken herausgeben, auf denen Machthaber Kim Jong-un und seine Tochter Kim Ju-ae zu sehen sind.Die Korea Stamp Corporation stellte am Dienstag acht Designs von Briefmarken vor, die am 17. Februar herausgegeben werden sollen.Die Designs beruhen auf Aufnahmen, die beim Besuch von Kim Jong-un beim Test der Interkontinentalrakete Hwasong-17 am 18. November 2022 gemacht wurden.Es ist das erste Mal, dass Kim Ju-ae auf einer Briefmarke zu sehen ist.