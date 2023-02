Parlament verabschiedet Resolution zum Gedenken an Bebenopfer in Türkei und Syrien

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat heute eine Resolution zum Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien verabschiedet.Die Resolution enthalte auch die Forderung der Nationalversammlung gegenüber der Regierung, entsprechend dem internationalen Status des Landes humanitäre Hilfe zu leisten und Aktivitäten zur Nothilfe durchzuführen, sagte der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Auswärtiges und Vereinigung, Kim Tae-ho. Darin werde die Regierung zudem aufgefordert, Bemühungen um die Sicherheit der südkoreanischen Einwohner, Studenten und Reisenden zu unternehmen.Das Parlament billigte auch einen Plan zur Spendensammlung für die Menschen in der Türkei und in Syrien sowie die Unterstützung des Wiederaufbaus.Beschlossen wurde, dass drei Prozent der Diäten der Abgeordneten im Februar zur Unterstützung der Erdbebenopfer gespendet werden.