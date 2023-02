Parteien einig über Höherstufung des Ministeriums für Patrioten und Veteranen, Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) und die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas haben sich auf einen Änderungsentwurf zum Regierungsorganisationsgesetz geeinigt.Die Vorlage sieht die Höherstufung des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten und die Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner vor.Beide Parteien teilten mit, dass sie bei Gesprächen am Dienstag vereinbart hätten, den Revisionsentwurf in der außerordentlichen Sitzungsperiode der Nationalversammlung im Februar zu behandeln.Sie beschlossen außerdem, über die eventuelle Abschaffung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie später in gesonderten Diskussionen zu sprechen.Der Politikchef der PPP, Sung Il-jong, sagte, beide Parteien hätten keine Einwände dagegen erhoben, das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten höherzustufen und eine Behörde für die 7,5 Millionen Auslandskoreaner gründen.Der Gesetzentwurf soll in einer Plenarsitzung am 24. Februar auf die Tagesordnung gebracht werden.