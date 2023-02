Staatsanwaltschaft will bald über Haftbefehl gegen Oppositionschef entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft will bald über einen Haftbefehl gegen Oppositionschef Lee Jae-myung entscheiden.Lee wird Korruption im Zusammenhang mit Bauprojekten in der Stadt Seongnam vorgeworfen, als er dort Bürgermeister war.Ein Mitglied des Untersuchungsteams der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral teilte am Dienstag mit, dass wahrscheinlich keine Notwendigkeit einer erneuten Vorladung mehr bestehe. Der Ermittler begründete dies mit bislang erzielten Fortschritten und der Haltung Lees bei bisherigen Befragungen.Die Untersuchungsergebnisse würden bald umfassend ausgewertet und dann werde über das weitere Vorgehen in den Ermittlungen entschieden. Dazu zähle auch die Entscheidung über einen Haftbefehl.Lee sagte hierzu am Dienstag vor Reportern, er verstehe den Plan für die Entscheidung über einen Haftbefehl nicht, da er nirgendwo hingehen werde. Einem Reporter stellte er die rhetorische Frage, ob die Staatsanwaltschaft glaube, dass er fliehen wolle.In Ermittlerkreisen wurde Bedauern darüber geäußert, dass Lee sich in den früheren Befragungen nicht detailliert äußern wollte, als er mit Beweisen und Materialien konfrontiert worden sei, nach denen er über die Projekte informiert worden sei und diese genehmigt habe.