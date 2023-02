Südkorea und EU einigen sich auf engeren Austausch

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union haben sich auf einen engeren Austausch geeinigt.Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und der Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der EU, Stefano Sannino, hätten sich am Dienstag in Washington auf eine Ausweitung des hochrangigen Personenaustausches verständigt, um die 2010 beschlossene strategische Partnerschaft zu entwickeln.Das habe das südkoreanische Außenministerium laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap mitgeteilt.Beide Seiten hätten sich außerdem auf eine aktive Förderung ihrer Zusammenarbeit im Indopazifik geeinigt, indem die jeweiligen Indopazfik-Strategien miteinander verknüpft würden. Damit sei die Wichtigkeit von Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Region unterstrichen worden, habe es in einer Pressemitteilung des Ministeriums geheißen.Cho war am Sonntag zu Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan, Wendy Sherman und Takeo Mori, in der US-Hauptstadt eingetroffen.