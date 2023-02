US-Abgeordnete schlagen Resolution zur Unterstützung der Zusammenführung getrennter Familien in Nordkorea und USA vor

Photo : YONHAP News

Im US-Repräsentantenhaus ist eine überparteiliche Resolution vorgeschlagen worden, in der Unterstützung für die Zusammenführung getrennter Familien in Nordkorea und den USA ausgesprochen wird.Die koreanischstämmige Republikanerin Young Kim teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dass sie gemeinsam mit der Demokratin Sydney Kamlager-Dove eine entsprechende Resolution eingebracht habe. Kim ist die Vorsitzende des Unterkomitees für Indopazifik des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten.In der Resolution wird Unterstützung für Treffen zwischen koreanischstämmigen US-Amerikanern und ihren Verwandten in Nordkorea zum Ausdruck gebracht, die durch den Koreakrieg getrennt wurden. Die Regierungen der USA und Nordkoreas werden aufgefordert, solche Zusammenkünfte aktiv anzustreben.Kim sagte, man müsse die Dynamik fortsetzen, um die koreanischen Amerikaner und ihre im Krieg auseinandergerissenen Angehörigen in Nordkorea zusammenzuführen, bevor es zu spät sei. Sie freue sich außerdem auf die rechtzeitige Inkraftsetzung des Gesetzes zur Zusammenführung getrennter Familien.