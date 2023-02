Stellvertretender Industrieminister besucht für Gespräche über Inflation Reduction Act USA

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende Industrieminister Jang Young-jin besucht diese Woche die USA.Im Mittelpunkt dortiger Gespräche soll das amerikanische Subventionsgesetz Inflation Reduction Act stehen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Bei seinem Besuch von Mittwoch bis Freitag werde er mit hohen Beamten des Weißen Hauses und Industrieministeriums sprechen.Dabei wolle er unter anderem das Gesetz Inflation Reduction Act zur Sprache bringen, nach dem für in Südkorea hergestellte Elektroautos in Nordamerika keine Steuervergünstigungen gelten. Auch das US-Gesetz Section 232 für Stahlimporte solle angesprochen werden.Ein weiteres Anliegen des Vizeministers solle es sein, Wege zur Förderung der Partnerschaft im Bereich der Spitzentechnologien wie Halbleiter und Batterien auszuloten. Auch bei fortgeschrittenen Technologien und den Lieferketten will Südkorea mit den USA enger kooperieren und dies im Rahmen des Besuchs ansprechen.Jang will außerdem mit Vertretern von führenden Anwaltskanzleien und südkoreanischen Unternehmen mit Produktionsstandorten in den USA zusammenkommen. Mit Vertretern der Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien seien ebenfalls Gespräche geplant.