Südkoreas Marine und Marineinfanterie nehmen an Manöver „Cobra Gold“ teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Marine und Marineinfanterie nehmen an der multinationalen Militärübung „Cobra Cold“ teil.Die Marine teilte mit, dass eine Übungstruppe am Mittwoch am Hafen von Jinhae in Richtung Thailand aufbreche.Zur Truppe zählen etwa 170 Marinesoldaten und 250 Marineinfanteristen.Cobra Gold 2023 findet vom 28. Februar bis 10. März in Thailand statt.Das Manöver wird seit 1982 jährlich unter Federführung der USA und Thailands abgehalten. Dabei wird geübt, wie multinationale Truppen im Auftrag der Vereinten Nationen in einer Region, in der ein bewaffneter Konflikt ausbrach, die Lage stabilisieren.An den diesjährigen Übungen nehmen Südkorea, die USA, Thailand, Indonesien, Japan, Malaysia und Singapur teil.