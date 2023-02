Präsident Yoon will Anstieg der öffentlichen Gebühren bremsen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will den Anstieg der öffentlichen Gebühren bremsen.Das sagte er nach Angaben des Präsidialamtes am Mittwoch, als er die Dringlichkeitssitzung zu Wirtschaft und Auskommen der Menschen leitete.Seine Regierung wolle in allen Politikbereichen Priorität auf ein besseres Auskommen der Menschen legen. Die staatliche Unterstützung für vulnerable Gruppen solle ausgeweitet werden. In diesem Zusammenhang habe er nach Angaben des Präsidialamtes insbesondere Anpassungen bei den Gebühren für Gas und Strom erwähnt.Von der Zentralregierung verwaltete Gebühren wie die für öffentliche Straßen und Verkehrsmittel sowie die Post würden im ersten Halbjahr eingefroren. Den lokalen Regierungen habe Yoon empfohlen, ebenfalls nach Wegen für eine Stabilisierung der öffentlichen Gebühren zu suchen.Auch rief er demnach den Telekommunikations- und Finanzsektor, der von Quasi-Monopolen profitiert habe, dazu auf, die durch die Inflation verursachte Last freiwillig mit den Bürgern zu teilen.Er habe sich mahnend zu einer Politik auf der Grundlage von Ideologie und Populismus geäußert, die der Öffentlichkeit Schwierigkeiten bereite.Südkoreanische Medien sehen darin Kritik an der Vorgängerregierung von Moon Jae-in. Yoon hatte seinen Beamten immer wieder aufgetragen, Politik auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Fokus auf das Volk zu machen.