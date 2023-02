China will Ausstellung von Kurzzeitvisa für Südkoreaner am 18. Februar wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

​China plant, die Ausstellung von Kurzzeitvisa für südkoreanische Staatsbürger am 18. Februar wieder aufzunehmen.Das gab die chinesische Botschaft in Seoul am Mittwoch in ihrem offiziellen WeChat-Auftritt bekannt.Die Entscheidung erfolgte, nachdem die südkoreanische Regierung am 11. Februar die Ausstellung von Kurzzeitvisa für Einreisende aus China wieder aufgenommen hatte.Demnach werden Geschäftsvisa für Geschäfts- und Handelszwecke und Kurzzeitvisa zur Familienzusammenführung wieder vergeben, deren Ausstellung seit dem 10. Januar ausgesetzt ist.Die Ausstellung von Touristenvisa ist jedoch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt.China wird voraussichtlich an der PCR-Testpflicht für südkoreanische Passagiere festhalten, weil die südkoreanische Regierung ihrerseits Tests für Einreisende aus China bis zum 28. Februar vorschreibt.