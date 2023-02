Vereinigungsministerium hält nordkoreanische Provokation im Februar oder März für möglich

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte nach Einschätzung im südkoreanischen Vereinigungsministerium in diesem oder im kommenden Monat eine Provokation verüben. Einen Anlass hierfür könnten Militärübungen Südkoreas und der USA geben.Das Ressort präsentierte außerdem die Einschätzung, dass durch wiederholte öffentliche Auftritte der Tochter von Machthaber Kim Jong-un bei militärischen Veranstaltungen Loyalität gegenüber der Kim-Familie eingefordert werde. Gleichzeitig biete Nordkorea alle Kräfte auf, um die Frage der Ernährung des Volks zu lösen.Vereinigungsminister Kwon Young-se sagte am Mittwoch vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung, dass der Vorsitzende Kim am strikten Kurs gegenüber den USA festhalte, darunter die Stärkung der überwältigenden militärischen Macht und die Stärkung der Atomstreitmacht.Das Ressort teilte mit, dass Nordkorea den Ackerbau in diesem Jahr als besonders dringende Aufgabe bezeichnet habe. Damit habe das Land die Ernsthaftigkeit des Problems der Nahrungsmittelknappheit faktisch zugegeben.Das Ministerium kündigte an, die Ernährungslage in Nordkorea und die Entwicklungen in Bezug auf eine geplante Plenarsitzung der Arbeiterpartei genau beobachten zu wollen.