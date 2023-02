Südkoreas Botschafter fordert aktives Vorgehen von UN-Sicherheitsrat gegen Meeresspiegelanstieg

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den UN-Sicherheitsrat dazu aufgefordert, angesichts des Meeresspiegelanstiegs aktiv zu werden.Die entsprechende Forderung unterbreitete der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-Kook, bei einer offenen Debatte des Sicherheitsrats zum Thema „Anstieg des Meeresspiegels: Auswirkungen auf internationalen Frieden und Sicherheit“ am Dienstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York.Niemand könne den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem globalen Frieden sowie der Sicherheit leugnen, sagte Hwang.Der Diplomat forderte, dass der Sicherheitsrat verschiedene Informationen von Wissenschaftlern, regionalen Organisationen, UN-Organen und Bürgergruppen sammeln und gegen den Klimawandel vorgehen müsse.Hwang erläuterte, dass Südkorea dieses Jahr zum ersten Mal mit Inselstaaten im Pazifik ein multilaterales Treffen veranstalte und die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit für CO2-Einsparungen ausbaue.