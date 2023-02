Drei Mobilfunkanbieter wollen im März Datenvolumen gratis anbieten

Photo : KBS News

Die drei Mobilfunkanbieter in Südkorea wollen im März die Nutzung mobiler Daten kostenlos machen, um ihre Kunden bei den Kommunikationskosten zu entlasten.Damit wollen sie sich den Maßnahmen der Regierung zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger angesichts der Preiserhöhungen anschließen.SK Telecom plant, den 3G-, LTE- und 5G-Kunden ab 19 Jahren 30 Gigabyte (GB) Datenvolumen gratis bereitzustellen.30 GB reichen aus, um Videos in HD-Qualität bei Streamingdiensten wie Netflix oder YouTube etwa 30 Stunden lang zu sehen.Das Unternehmen will noch in diesem Monat seine Kunden über die Einzelheiten informieren.KT will für 3G-, LTE- und 5G-Kunden ab 19 Jahren, die keinen Tarifvertrag für ein unbegrenztes Datenvolumen abschlossen, ab dem 1. März automatisch 30 GB Datenvolumen freischalten.LG Uplus wird allen Mobilkunden das Doppelte des vertraglich zugesicherten Datenvolumens bereitstellen.Wer bereits über ein unbegrenztes Datenvolumen verfügt, der bekommt stattdessen ein gleichwertiges Datenvolumen fürs Tethering gutgeschrieben.