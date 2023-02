Letztes Jahr 77 Erdbeben auf koreanischer Halbinsel gemeldet

Photo : YONHAP News

Auf der koreanischen Halbinsel haben sich im vergangenen Jahr häufiger Erdbeben als im Durchschnitt in den letzten Jahren ereignet.Laut dem heute veröffentlichten Jahrbuch des südkoreanischen Wetterdienstes KMA über Erdbeben 2022 wurden letztes Jahr 77 Erdbeben mit einer Stärke von 2 oder höher auf der koreanischen Halbinsel gemeldet.Das liegt über dem Jahresdurchschnitt von 70,6 Beben seit der Nutzung digitaler Seismometer im Jahr 1999.Es gab acht Beben der Stärke 3 oder höher, damit weniger als der Jahresschnitt von 10,5.Nach Regionen betrachtet, wurde Nordkorea mit 20 Erdbeben am häufigsten von Erschütterungen heimgesucht. Dahinter folgten Chungcheong mit neun und Daegu/Nord-Gyeongsang mit sieben. In Gwangju/Süd-Jeolla und Busan/Ulsan/Süd-Gyeongsang ereigneten sich jeweils zwei Beben.