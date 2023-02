Präsident Yoon will Anstieg der öffentlichen Gebühren bremsen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zugesagt, die öffentlichen Gebühren wie Straßen- und Bahngebühren im ersten Halbjahr möglichst einzufrieren, um die allgemeinen Bürger zu entlasten.Er kündigte auch die Anpassung des Ausmaßes und des Tempos der Erhöhung der Energiepreise an, als er erstmals seit zwei Monaten die Dringlichkeitssitzung zu Wirtschaft und Auskommen der Menschen leitete.Yoon rief zudem die Finanzwelt und die Kommunikationsbranche zur Beteiligung an der Lastenteilung auf.Man werde den Umfang und das Tempo von Erhöhungen der Gebühren für Energie wie Strom und Gas kontrollieren, um die Belastung der Menschen zu minimieren. Man werde vulnerable Gruppen großzügiger unterstützen, sagte Yoon.Er bat die Finanz- und die Kommunikationsbranche, sich freiwillig für die Lastenteilung zur Preisstabilisierung zu engagieren.Der Kommunikations- und der Finanzbereich hätten eher den Charakter von öffentlichen Gütern, dort herrsche quasi ein Oligopol. Sie hätten großen Einfluss auf den Haushalt der Bürger, begründete Yoon die Forderung.Er deutete außerdem an, dass der Anstieg der öffentlichen Gebühren und der Energiepreise in letzter Zeit seiner Meinung nach auch mit der Vorgängerregierung zu tun habe.Es lasse deutlich erkennen, dass die Bürger leiden würden, sollte die Regierungspolitik nicht auf der Wissenschaft, sondern auf Ideologie und Populismus beruhen, sagte Yoon.Der Staatschef versprach, bei jeder Politik den Schwerpunkt auf den Lebensunterhalt der Bürger zu legen und sich mit besonderer Entschlossenheit mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Er forderte wiederholt, dass die lokalen Regierungen und private Unternehmen ihre Kräfte bündeln würden.