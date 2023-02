Erdbeben in Türkei wirkt sich auf Grundwasserspiegel in Südkorea aus

Photo : KBS News

Das verheerende Erdbeben in der Türkei hat sich auch auf die Grundwasserstände im 7.400 Kilometer entfernten Südkorea ausgewirkt.An zwei der elf Beobachtungsbrunnen des Koreanischen Instituts für Geowissenschaft und Mineralressourcen in Südkorea, und zwar in Mungyeong und Gangneung, wurden Veränderungen beobachtet.Elf Minuten nach dem Erdbeben wurden seismische Wellen wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass sich der Grundwasserspiegel in den folgenden 30 Minuten ständig verändert habe.Nach dem Hauptbeben der Stärke 7,8 stieg der Grundwasserstand in Mungyeong um bis zu sieben Zentimeter und der in Gangneung um drei Zentimeter. Nach dem Nachbeben der Stärke 7,5 sank der Wasserspiegel lediglich in Mungyeong um drei Zentimeter.Das zuständige Forscherteam teilte mit, dass auch nach dem Erdbeben der Stärke 9 in Ostjapan 2011 und dem Erdbeben der Stärke 7,8 in Neuseeland 2021 Veränderungen der Grundwasserstände in Südkorea beobachtet worden seien.Das Team erläuterte, dass es im Falle eines schweren Erdbebens auch an mehrere Tausend Kilometer entfernten Orten zu Schwankungen der Erdkruste und zum schlagartigen Ab- und Zufluss von Grundwasser komme.