Börse in Seoul verliert deutlich

Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi in Seoul hat am Mittwoch deutlich verloren.Der Index büßte 1,53 Prozent auf 2.427,9 Zähler ein.Grund seien die höher als erwartete Inflation in den USA und Signale der US-Notenbank Fed für weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der CPI für Januar habe die Anlegerstimmung belastet, die Investoren würden nun die neuen Inflationsdaten für Februar abwarten, die vor dem Fed-Zinsentscheid am 22. März veröffentlicht würden, um Anhaltspunkte für künftige Investitionen zu bekommen, wurde Kim Young-hwan von NH Investment & Securities von Yonhap zitiert.