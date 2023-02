Präsident Yoon Suk Yeol empfängt mongolischen Premier Luvsannamsrai Oyun-Erdene

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den mongolischen Ministerpräsidenten Luvsannamsrai Oyun-Erdene am Mittwoch zu einem Gespräch empfangen.Beide hätten in Yoons Büro im Seouler Viertel Yongsan über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gesprochen, teilte Yoons Sprecher Lee Do-woon gegenüber der Presse schriftlich mit.Yoon habe in dem Gespräch die Einschätzung präsentiert, dass sich die bilateralen Beziehungen seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1990 stetig entwickelt hätten.Er habe die Hoffnung auf einen Ausbau der Beziehungen in verschiedenen Bereichen zum Ausdruck gebracht, darunter Wirtschaft, Handel, seltene Metalle und Mineralien, Infrastruktur, Reaktion auf den Klimawandel und Kulturaustausch.Der mongolische Premier habe ein Schreiben des Präsidenten Ukhnaagiin Khurelsukh überreicht, in dem dieser Unterstützung für die Bewerbung der Stadt Busan um die Austragung der Expo 2030 zum Ausdruck bringe.Yoon habe sich dafür bedankt. Die Austragung der Expo würde nicht nur den Personenaustausch zwischen beiden Ländern fördern, sondern auch zur engeren Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren wie Wirtschaft, Tourismus und Kultur führen, habe Yoon seinem Gast gesagt.