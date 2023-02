Mongolei unterstützt Südkoreas Bewerbung für Export 2030

Photo : YONHAP News

Die Mongolei unterstützt die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Austragung der Expo 2030.Die Unterstützung habe Außenministerin Batmunkh Battsetseg am Mittwoch gegenüber ihrem südkoreanischen Amtskollegen Park Jin bei einem Treffen in Seoul zugesichert, teilte Südkoreas Außenministerium mit.Die mongolische Chefdiplomatin begleitet Premierminister Luvsannamsrai Oyun-Erdene bei seinem fünftägigen offiziellen Besuch in Südkorea.Park habe sich für die Unterstützung bedankt. Die Expo würde Südkorea als Gelegenheit dienen, seine Vision zur Reaktion auf den Klimawandel und kooperativen Entwicklung mit der internationalen Gemeinschaft bekannt zu machen.Auch habe Park die Bedeutung der Mongolei für Südkoreas Indopazifik-Strategie hervorgehoben und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass beide Länder die Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren wie Wirtschaft, Handel, seltene Metalle, Energie, Tourismus, Verteidigung und Gesundheitswesen verstärken.Weiter habe die mongolische Außenministerin gesagt, dass ihr Land Südkoreas Bewerbung für einen Sitz im Weltsicherheitsrat in der Amtsperiode 2024 bis 2025 unterstütze, hieß es.