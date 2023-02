Südkorea will zweites Rettungsteam in die Türkei schicken

Photo : YONHAP News

Südkorea will am Donnerstag ein zweites Rettungsteam in die von einer Erdbebenkatastrophe betroffene Türkei schicken.Das beschloss die Regierung am Mittwoch in einer Sitzung unter Leitung von Außenminister Park Jin.Das zweite Team zähle 21 Mitglieder, darunter zehn medizinische Helfer, fünf Beamte der Behörde für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und zwei Beamte des Außenministeriums.Letzte Woche hatte Südkorea ein 118-köpfiges Team losgeschickt, das überwiegend aus Such- und Rettungskräften besteht.Die Regierung will außerdem 55 Tonen Hilfsgüter in die Türkei fliegen, darunter Zelte und Decken.Die Lieferung soll mittels zwei Militärflugzeugen und eines kommerziellen Flugs erfolgen.