Medien: Biden lädt Yoon zu Staatsbesuch Ende April ein

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus bereitet laut einem Medienbericht ein Staatsdinner für Präsident Yoon Suk Yeol im April vor.Das wurde bekannt, während Seoul und Washington in Gesprächen über Yoons eventuellen Staatsbesuch in den USA sind.US-Präsident Joe Biden plane, Präsident Yoon zu einem Staatsdinner im Weißen Haus zu empfangen, berichtete Bloomberg am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Quellen.Der aktuelle Plan sei, dass der Besuch Ende April stattfinden solle. Der Zeitpunkt könne sich aber noch ändern, hieß es.Yoons Staatsbesuch wäre der erste Besuch dieser Art eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit der Visite von Präsident Lee Myung-bak im Jahr 2011.Seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 war bislang einzig der französische Präsident Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch in den USA.Wie verlautete, habe die südkoreanische Regierung über diplomatische Kanäle versucht, vor allem aus Anlass des historischen 70. Jubiläums des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses in diesem Jahr einen Staatsbesuch zustande zu bringen.Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft in Washington sagte, dass mit den USA Gespräche geführt würden. Sobald eine Einigung gelinge, werde diese bekannt gemacht.