Außenminister Park bricht zur Teilnahme an Münchner Sicherheitskonferenz auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin ist heute zur Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz aufgebrochen.Bei der vom 17. bis 19. Februar geplanten Konferenz wird Park die Ende letzten Jahres vorgelegte Indopazifik-Strategie der südkoreanischen Regierung vorstellen. Auch bilaterale Treffen mit hochrangigen Teilnehmern sind geplant.Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi wird ebenfalls an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Daher wird wahrscheinlich ein bilaterales Treffen zwischen Park und Hayashi am Rande der Konferenz erwogen. Als möglicher Termin wird der 18. Februar gehandelt.Es wird erwartet, dass beide Außenminister vor allem über eine Lösung in der Frage der Entschädigungen für koreanische Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialzeit diskutieren werden.Vor der Teilnahme an der Konferenz in München wird Park an einem hochrangigen Treffen über die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Militär in Den Haag teilnehmen. Die Versammlung findet am 15. und 16. Februar statt.