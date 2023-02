Internationale Filmfestspiele Berlin werden eröffnet

Photo : KBS News

Die 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Donnerstag (Ortszeit) eröffnet.Bei der bis 26. Februar stattfindenden Berlinale wird „In Water“ des koreanischen Regisseurs Hong Sang-soo in der Sektion Encounters gezeigt.Hong wurde damit das vierte Jahr in Folge zu den Filmfestspielen in der deutschen Hauptstadt eingeladen, insgesamt erhielt er damit sechs Einladungen.Vier seiner Produktionen wurden ausgezeichnet, zuletzt „Die Schriftstellerin“ (The Novelist's Film) 2022 mit dem Großen Preis der Jury.Es wurden außerdem zwei weitere südkoreanische Produktionen zur diesjährigen Berlinale eingeladen. „Kill Boksoon“ wird in der Sektion Berlinale Special gezeigt, und „Regardless of Us“ in der Sektion Forum.Der Eröffnungsfilm ist „She Came to Me“ von Regisseurin Rebecca Miller. Etwa 400 Filme werden während der Berlinale aufgeführt.