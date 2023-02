„Jikji” wird erstmals seit fünf Jahrzehnten in Frankreich zur Schau gestellt

Photo : YONHAP News

„Jikji Simche Yojeol“, das älteste mit beweglichen Metalllettern gedruckte Buch der Welt, wird erstmals seit etwa fünf Jahrzehnten der Öffentlichkeit gezeigt.Die französische Nationalbibliothek plant nach Angaben auf ihrer Website am Donnerstag, bei der Ausstellung „Imprimer! L’Europe de Gutenberg“ (Drucken! Gutenbergs Europa) vom 12. April bis 16. Juli „Jikji“ zur Schau zu stellen.Die Bibliothek teilte in der Anzeige mit, dass „Jikji“ (Korea, Jahr 1377), das älteste mit Metalllettern gedruckte Werk der Welt, ausgestellt werde.Wie bekannt wurde, hatte Collin de Plancy, der 1886 als erster französischer Gesandter nach Korea kam, zwischen Ende der 1880er und Anfang der 1890er Jahre in Korea das Werk erhalten.„Jiki“ wurde 2001 in die UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.