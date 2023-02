Südkoreas Importwert von US-Agrarprodukten übertrifft 2022 erstmals zehn Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr erstmals US-Agrarprodukte im Wert von über zehn Milliarden Dollar eingeführt.Das Land wurde zudem das zweite Jahr in Folge größter Abnehmer von US-Rindfleisch.Nach Angaben des US-Agrarministeriums am Mittwoch kaufte Südkorea im vergangenen Jahr US-Agrarprodukte im Wert von 10,05 Milliarden Dollar. Das sind 200 Millionen Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Es wurde zudem erstmals die 10-Milliarden-Dollar-Marke übertroffen.Den größten Anteil daran hatte Rindfleisch. Südkorea importierte US-Rindfleischprodukte im Wert von 2,7 Milliarden Dollar.Das übertrifft 23 Prozent des gesamten Exportvolumens von US-Rindfleisch von 11,68 Milliarden Dollar.Südkoreas Import von US-Rindfleisch ist von 610 Millionen Dollar im Jahr 2013 in den letzten zehn Jahren um 343 Prozent gestiegen.Zu den fünftgrößten Abnehmerländern von US-Rindfleisch zählten Südkorea, Japan, China, Mexiko und Kanada.