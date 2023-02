Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Oppositionschef Lee wegen Korruptionsvorwürfen

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Lee Jae-myung, den Vorsitzenden der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, beantragt.Grund ist seine mutmaßliche Rolle bei den Skandalen um die Landentwicklungsprojekte Daejang-dong und Wirye und in Bezug auf Unternehmensspenden für den Fußballverein Seongnam FC.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral teilte mit, heute einen Haftantrag gegen Lee wegen Untreue, Bestechlichkeit und Verstößen gegen Gesetze zur Verhinderung von Interessenkonflikten, zur Korruptionsprävention und zur Verschleierung von Gewinnen aus Verbrechen gestellt zu haben.Lee wird vorgeworfen, seinerzeit als Bürgermeister von Seongnam Insiderinformationen über das Entwicklungsprojekt Daejang-dong missbraucht und privaten Entwicklern wie Kim Man-bae dabei geholfen zu haben, Gewinne in Höhe von 788,6 Milliarden Won (615 Millionen Dollar) zu erzielen. Damit soll Lee gegen das Gesetz zur Verhinderung von Interessenkonflikten verstoßen haben.Ihm wird Untreue vorgeworfen, weil er eine Vertragsklausel über die Rückzahlung eines überschüssigen Gewinns in dem Projekt gestrichen und damit dem öffentlichen Unternehmen Seongnam Development Corporation einen finanziellen Schaden in Höhe von 489,5 Milliarden Won (382 Millionen Dollar) zugefügt haben soll.Lee steht auch im Verdacht, sechs Unternehmen im Gegenzug für administrative Gefälligkeiten zu Spenden in Höhe von 13 Milliarden Won (zehn Millionen Dollar) an den Fußballverein von Seongnam bewogen zu haben.Lee wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er behauptete, mit den privaten Entwicklern nichts zu tun zu haben. Die angeblichen Unternehmensspenden für den Fußballklub Seongnam FC seien im Rahmen von Werbeverträgen gezahlt worden, hieß es.