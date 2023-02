Medien: Nordkorea und China öffnen nach zweijähriger Pause wichtigen LKW-Korridor wieder

Photo : YONHAP News

Der Verkehr von Lastkraftwagen zwischen Rason und Hunchun, ein wichtiger Handelsweg über Land zwischen Nordkorea und China, ist nach etwa zwei Jahren wieder aufgenommen worden.Das berichtete die in Japan erscheinende englischsprachige Zeitung „Nikkei Asia“ am Donnerstag.Behörden beider Länder hätten vereinbart, einige Transporte wieder aufzunehmen, sagte eine chinesische Quelle, die mit Nordkoreas Situation vertraut ist, der Zeitung.Mit der Wiederöffnung von Zolleinrichtungen in Hunchun im Nordosten Chinas könnten mit Getreide und anderen Produkten beladene Lastwagen über die Grenze in die wirtschaftliche Handelszone Rason in Nordkorea fahren, hieß es.Nordkorea hatte im Januar 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Auslandsreisen verboten. Im Oktober des Jahres wurden zudem Frachttransporte per LKW, Schiff und Bahn de facto ausgesetzt.Im September letzten Jahres hatte Nordkorea den Verkehr von Frachtzügen zwischen Sinuiju und dem chinesischen Dandong wieder aufgenommen. Angesichts der diesmaligen Wiederaufnahme des LKW-Verkehrs wird spekuliert, dass der Handel zwischen beiden Ländern wieder in Schwung kommen könnte.