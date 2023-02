38 North: Nordkorea kann US-Raketenabwehr noch nicht überwältigen

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut einem Bericht in der Lage, Nordkoreas Interkontinentalraketen abzuwehren.38 North, eine auf Nordkorea spezialisierte US-Website, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) eine Analyse der Militärparade am Abend des 8. Februar in Nordkorea. Nordkorea habe eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) und verschiedene taktische Atomwaffen gezeigt und damit eine Nukleardrohung gegen die USA und Südkorea vorgenommen, hieß es.Nordkorea präsentierte bei der Parade eine mit Festbrennstoff betriebene ICBM. 38 North richtete jedoch die Aufmerksamkeit eher auf den Grund, warum Nordkorea zwölf Startfahrzeuge (TEL) für die ICBM Hwasong-17 mit Flüssigtreibstoff präsentiert hatte.Die Präsentation so vieler Startrampen für die Hwasong-17 könnte ein Zeichen dafür sein, dass Nordkorea das System als bereits stationiert betrachte, schrieb 38 North. Das habe auch zeigen sollen, dass Nordkorea die US-Raketenabwehr überwältigen könnte.38 North ging jedoch davon aus, dass Nordkorea nicht ohne Weiteres einen Angriff wagen könnte, weil die USA über überwältigende Kapazitäten für einen atomaren Gegenschlag verfügten.