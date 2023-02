Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Oppositionschef Lee wegen Korruptionsvorwürfen

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat nach drei Befragungen einen Haftbefehl gegen Lee Jae-myung, den Vorsitzenden der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, beantragt.Gegen Lee wurde im Zusammenhang mit dem Landentwicklungsprojekt Daejang-dong der Verdacht auf Untreue und die Verletzung des Gesetzes zur Verhinderung von Interessenkonflikten erhoben.Die Staatsanwaltschaft wirft Lee vor, seinerzeit als Bürgermeister von Seongnam mit der Streichung einer Vertragsklausel über die Rückzahlung eines überschüssigen Gewinns dafür gesorgt zu haben, dass Seongnam Development Corporation nur eine Dividende in Höhe von 183 Milliarden Won (143 Millionen Dollar) ausgeschüttet bekam. Damit habe er dem öffentlichen Unternehmen einen finanziellen Schaden in Höhe von 489,5 Milliarden Won (382 Millionen Dollar) zugefügt.Lee wird auch verdächtigt, über Vertraute vertrauliche Informationen der Stadtverwaltung an private Entwickler weitergegeben zu haben, damit diese enorme Gewinne in Höhe von 788,6 Milliarden Won (615 Millionen Dollar) erzielen konnten.In Bezug auf das Projekt zur Entwicklung von Wirye New Town wird dem Politiker vorgeworfen, noch vor der Ausschreibung privaten Entwicklern Insiderinformationen bereitgestellt und damit die Auswahl eines bestimmten Bauunternehmens bewirkt zu haben.Hinsichtlich der angeblichen Spenden für den städtischen Fußballverein Seongnam FC wurde der Verdacht auf Bestechlichkeit Dritter erhoben.Lee soll als Bürgermeister von Seongnam vier Unternehmen, darunter Doosan Engineering & Construction, im Gegenzug für administrative Gefälligkeiten zu Spenden in Höhe von 13,35 Milliarden Won (zehn Millionen Dollar) für den Seongnam FC bewogen haben.In dem Haftantrag wurde jedoch nicht der Verdacht genannt, dass private Entwickler dem Politiker die Zahlung eines Teils des Gewinns in Höhe von 42,8 Milliarden Won (33 Millionen Dollar) aus dem Entwicklungsprojekt Daejang-dong zugesagt haben sollen.Kurz nach der Beantragung des Haftbefehls teilte der Generalstaatsanwalt in einer Stellungnahme mit, dass er die Verdachtsmomente gegen Lee als sehr schwerwiegende Angelegenheit betrachte.Es handele sich um eine lokale Korruption, bei der durch eine Absprache zwischen der lokalen Macht und privaten Entwicklern private Unternehmer die Entwicklungsgewinne unter sich geteilt hätten, die an Einwohner gehen sollten.Lee wies alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Er behauptete bezüglich des Projekts Daejang-dong, dass er mit den privaten Entwicklern nichts zu tun habe. Zum Verdacht auf Unternehmensspenden für den Klub Seongnam FC erklärte er, dass es sich um Zahlungen im Rahmen von Werbeverträgen gehandelt habe.