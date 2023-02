Oppositionschef Lee kritisiert Haftantrag gegen ihn

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat kritisiert, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn wegen Korruptionsvorwürfen beantragte.Das werde als unerhörtes Ereignis in die Geschichte eingehen, sagte Lee bei einer Dringlichkeitssitzung des Parteivorstands am Donnerstagnachmittag.Heute sei der Tag, an dem das von der Staatsanwaltschaft geführte Diktaturregime von Yoon Suk Yeol die Privatisierung der Befugnisse der Staatsanwaltschaft verkündet habe. Heute sei der Tag, an dem die Rechtsstaatlichkeit wegen der persönlichen Begierde nach der Beseitigung politischer Gegner zusammengebrochen sei, sagte Lee.Das Diktaturregime von Staatsanwälten, das über die Schmerzen der Bürger hinwegschaue und die Staatsmacht für die Beseitigung von politischen Gegnern missbraucht habe, werde unbedingt von den Bürgern und der Geschichte verurteilt. Er werde der Zerstörung der verfassungsmäßigen Ordnung durch das Diktaturregime mutig entgegentreten, betonte der Politiker.