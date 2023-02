Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Donnerstag zulegen können.Der Kospi rückte um 1,96 Prozent auf 2.475,48 Zähler vor.Die Anleger würden auf die neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt warten, die am Donnerstag veröffentlicht würden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Sie erhofften sich Aufschluss über den Kurs künftiger Investitionen.