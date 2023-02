Minjoo-Partei plant große Demonstration für Vorsitzenden Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas plant eine große Demonstration für ihren Vorsitzenden Lee Jae-myung.Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag gegen den Parteichef wegen Korruptionsvorwürfen Haftbefehl beantragt.Die Partei kündigte für Freitag eine Dringlichkeitssitzung der Abgeordneten und Bezirksvorsitzenden der Partei an der Nationalversammlung an.Die Teilnehmer wollen sich anschließend weiteren Parteivertretern und Abgeordneten für einen Protest vor dem Hauptgebäude der Nationalversammlung anschließen. Etwa 1.500 Menschen sollen sich dort für den Protest versammeln.Die Minjoo-Partei spricht von einer Diktatur der Staatsanwaltschaft unter der Yoon Suk Yeol-Regierung. Sie will darauf hinweisen, dass der Haftbefehl gegen Lee ungerecht sei.Darüber hinaus will die Partei einen Sonderuntersuchungsausschuss wegen Vorwürfen gegen First Lady Kim Keon-hee fordern. Auch gegen die Mitglieder des sogenannten "Fünf-Milliarden-Won-Klubs" soll ein solcher Ausschuss ermitteln. Die Beschuldigten sollen jeweils die Summe von fünf Milliarden Won oder 3,88 Millionen Dollar von einer Schlüsselfigur im Skandal um das Entwicklungsprojekt Daejang-dong bekommen haben.Staatsanwälte hatten am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den Oppositionschef beantragt. Ihm wird eine Verwicklung in den Skandal um die Grundstücksentwicklung in der Stadt Seongnam vorgeworfen. Auch steht der Vorwurf im Raum, dass über Dritte Bestechungsgelder an den städtischen Fußballverein Seongnam FC flossen. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum, in dem Lee Bürgermeister der Stadt war.