Internationales Japanische Botschaft veranstaltet in Seoul Bankett zum Geburtstag von Kaiser Naruhito

Die japanische Botschaft in Südkorea hat am Donnerstag in Seoul ein Bankett veranstaltet, um den Geburtstag des japanischen Kaisers Naruhito am 23. Februar zu feiern.



Wie verlautete, habe Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister Lee Do-hoon an dem Bankett teilgenommen, das in einem Hotel stattfand.



In Japan wird der Geburtstag des Kaisers als eine Art Nationalfeiertag begangen.



Vor dem Hotel, wo das Bankett stattfand, organisierten anti-japanische Bürgerorganisationen eine Kundgebung.



Fünf Personen, einschließlich des Leiters der Bürgergruppe Hwalbindan, Hong Jung-sik, forderten, die Geburtstagsparty für den japanischen Kaiser mitten von Seoul zu stoppen.