LG Chem investiert 75 Millionen Dollar in US-Hersteller von Lithiumbatterien

Photo : YONHAP News

LG Chem hat 75 Millionen Dollar in einen US-amerikanischen Hersteller von Lithiumbatterien investiert.Wie Südkoreas führendes Chemieunternehmen am Freitag mitteilte, würden etwa sechs Prozent der Anteile am US-Hersteller Piedmont Lithium Inc. erworben, um eine stabile Versorgung mit dem Schlüsselmaterial für Elektroautobatterien sicherzustellen.Das Unternehmen habe sich außerdem 200.000 metrische Tonnen des Lithium-Minerals Spondumen von North American Lithium (NAL) gesichert. Die Lieferungen durch das Unternehmen, an dem Piedmont Miteigentümer ist, sollen ab dem dritten Quartal 2023 über einen Zeitraum von vier Jahren erfolgen.Piedmont hält 25 Prozent der Anteile an der NAL-Mine, in der das Lithiumerz gefördert wird.LG Chem könne aus 200.000 Tonnen Spondumenkonzentrat etwa 30.000 Tonnen Lithium gewinnen. Dies würde für die Herstellung von 500.000 Batterien für Elektrofahrzeuge reichen, teilte das Unternehmen weiter mit.