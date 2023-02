Erster strategischer Dialog zwischen Außenministern Südkoreas und der Niederlande

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der Niederlande haben am Donnerstag (Ortszeit) in Den Haag ihren ersten strategischen Dialog geführt.Außenminister Park Jin und sein niederländischer Amtskollege Wopke Hoekstra hätten die Ansicht geteilt, dass es inmitten der Störungen der Lieferketten von Bedeutung sei, durch eine stabile Verwaltung der globalen Lieferketten die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beide Minister diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern in den Bereichen Halbleiter und Atomkraftwerke. Sie wollten besondere Aufmerksamkeit darauf richten, dass Handel und Investitionen auf der Grundlage sich gegenseitig ergänzender Industriestrukturen weiter wachsen können.Ein Beamter des Außenministers sagte einem Journalisten der Nachrichtenagentur Yonhap in Holland, die Niederlande produzierten Halbleiterausrüstung, während Südkorea damit Halbleiter herstelle. Beide Seiten hätten eingehend über eine enge Zusammenarbeit bei Lieferketten auf diesem Gebiet gesprochen.Der niederländische Halbleiterausrüster ASML ist de facto der einzige Hersteller von EUV-Lithografiesystemen in der Welt, die für den Mikroprozess bei Halbleitern zwingend erforderlich sind.Wie verlautete, hätten die Niederlande jüngst zugestimmt, sich den von den USA angeführten Halbleiter-Exportbegrenzungen gegen China anzuschließen. Daher erregen die Diskussionen über eine stabile Lieferkettenverwaltung zwischen Südkorea und den Niederlanden Aufmerksamkeit.