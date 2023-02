Außenminister Park stattet niederländischem Premierminister Höflichkeitsbesuch ab

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat dem niederländischen Premierminister Mark Rutte einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Bei ihrem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in Den Haag wurde über Maßnahmen zur Verstärkung der Zusammenarbeit und die Lage auf der koreanischen Halbinsel gesprochen.Südkorea und die Niederlande hatten ihre Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft gehoben, als Rutte im vergangenen November Südkorea besucht hatte.Der Premier äußerte die Hoffnung, dass beide Staaten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, Landesverteidigung, Cybersicherheit, Bioindustrie und erneuerbare Energien stärken werden.Park erläuterte die erste Indopazifik-Strategie der südkoreanischen Regierung, die auf dem Prinzip von Inklusion, Vertrauen und Gegenseitigkeit basiere und offen für die Kooperation mit allen Staaten sei, die eine freie, friedliche und gedeihende indopazifische Region anstrebten.Park sagte diesbezüglich, dass Südkorea auf eine enge Kooperation mit den Niederlanden hoffe. Rutte äußerte seinerseits die Erwartung, dass beide Länder gemeinsam nach einer Zusammenarbeit streben, indem Anknüpfungspunkte mit den im November 2020 vorgelegten Indopazifik-Leitlinien der Niederlande gefunden würden.Park reiste in die Niederlande, um an einem hochrangigen Treffen über die verantwortungsvolle Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Militärbereich teilzunehmen. Das Treffen wurde als Folgemaßnahme des bilateralen Spitzentreffens im vergangenen Jahr von Südkorea und den Niederlanden gemeinsam veranstaltet.Park besuchte als erster südkoreanischer Außenminister seit acht Jahren die Niederlande.