Vertreter des Verteidigungsministeriums stellen sich Fragen von Abgeordneten

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium berichtet heute in einer Plenarsitzung des Verteidigungsausschusses der Nationalversammlung über seine Arbeit.Das Ressort muss sich dann Fragen von Abgeordneten zu aktuellen Angelegenheiten stellen.Im Mittelpunkt steht voraussichtlich der Verdacht auf die Beteiligung eines als Cheongong bekannten Wahrsagers an der Verlegung der Präsidentenresidenz. Den Verdacht erhob der frühere Sprecher des Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan. Als weiteres wichtiges Thema gilt ein nachlässiges Vorgehen gegen das Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum.Der Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung will sich heute in seiner Plenarversammlung mit einer Sonderresolution befassen, wonach anlässlich des 70. Jubiläums des bilateralen Bündnisses mit den USA die ständige Entwicklung der bilateralen Beziehungen gefordert wird.Auch wird ein Gesetz erörtert, das die Ausweisung von wirtschaftlichen Sonderzonen im Grenzgebiet ermöglichen soll.