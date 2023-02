Armeechef besucht Fronttruppen im Osten

Photo : YONHAP News

Kim Seung-kyum, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, hat am Donnerstag Truppeneinheiten an der Front im Osten inspiziert.Er habe die Kampfbereitschaft unter die Lupe genommen, teilte der JCS mit.Kim suchte den Bereitschaftsraum des 18. Jagdgeschwaders der Luftwaffe auf und warnte, dass der Feind jederzeit und an einem unerwarteten Ort eine Provokation verüben könne. Er ordnete daraufhin gründliche Kampfvorbereitungen an, um in jeder Situation schnell im Einsatz sein, den Feind gänzlich vernichten und die Absicht für eine Provokation zunichtemachen zu können.Anschließend besuchte Kim das Kommando der Ersten Flotte der Marine. Er forderte, die Fähigkeit zum gemeinsamen Einsatz von Feuerkraft mit den Heeres- und Luftwaffentruppen in der Nähe zu verbessern, um feindliche Provokationen in überwältigender Weise bestrafen zu können.Er besuchte auch eine Übung einer Raketentruppe und ordnete an, mit überwältigender Kampfkraft die Bereitschaft zu einer sofortigen Reaktion aufrechtzuerhalten.Kim hatte am Dienstag die vorderste Linie an der zentralen Front und am Mittwoch den nördlichsten Teil der Westmeerinseln nahe der innerkoreanischen Seegrenze besucht, um die Gefechtsbereitschaft der Fronttruppen zu überprüfen.