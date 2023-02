Oppositionschef wirft Regierung politische Unterdrückung vor

Photo : YONHAP News

Der Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat der Regierung von Yoon Suk Yeol den Versuch einer politischen Unterdrückung vorgeworfen.Diese missbrauche das Rechtssystem, sagte Lee angesichts des Haftbefehls gegen ihn, den die Staatsanwaltschaft am Donnerstag wegen Korruptionsvorwürfen beantragt hatte.Der grauenhafte Versuch werde einen Fleck in der Geschichte hinterlassen. Lee sprach weiter von einer Diktatur der Staatsanwaltschaft unter der Yoon-Regierung, die Demokratie und Rechtsstaat rücksichtslos zerstöre.Die Regierung solle sich stattdessen auf die Bekämpfung der Inflation, hoher Zinsen und steigender Energiekosten konzentrieren. Der Yoon-Regierung riet er, gegenüber der Öffentlichkeit und Geschichte furchtsam zu sein.Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft den beispiellosen Plan bekannt gemacht, einen Haftbefehl gegen den Oppositionsführer zu beantragen. Ihm werden Veruntreuung, Bestechlichkeit, Missachtung von Interessenkonflikten, Korruption und das Vertuschen von Einnahmen aus Verbrechen vorgeworfen.Die Vorwürfe beziehen sich auf seine Zeit als Bürgermeister der Stadt Seongnam und dortige Entwicklungsprojekte. In Bezug auf den städtischen Fußballverein soll es ein illegales Sponsoring gegeben haben.