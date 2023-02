Außenminister Park fordert Verhinderung des Missbrauchs von KI für militärische Zwecke

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat bei einer von Südkorea und den Niederlanden gemeinsam veranstalteten internationalen Konferenz über Künstliche Intelligenz (KI) im Militärbereich Engagement gefordert, um den Missbrauch von KI für militärische Zwecke zu verhindern.KI schreite schnell voran, man müsse sich vorbereiten und handeln, bevor es zu spät sei, sagte Park bei der Schlusszeremonie des Gipfels über verantwortungsbewusste Künstliche Intelligenz im Militärbereich (Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain), REAIM 2023, am Donnerstag (Ortszeit) im World Forum in Den Haag.Dies sei insbesondere für Südkorea wichtig, das mit einer realen Bedrohung durch Nordkoreas Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Nuklear- und Raketenbedrohungen, konfrontiert sei, betonte Park.Er gab außerdem bekannt, dass REAIM 2024 in Südkorea stattfinden werde.Das Treffen veranstalteten die Regierungen Südkoreas und der Niederlande gemeinsam, gemäß der Einigung beim bilateralen Spitzentreffen im vergangenen November. Es war die erste internationale Konferenz, die sich mit der verantwortungsvollen Nutzung von KI im Militär befasst.Die Konferenz fand am Mittwoch und Donnerstag statt. Daran nahmen etwa 2.000 Menschen teil, darunter Regierungsvertreter aus etwa 80 Ländern sowie Vertreter von Unternehmen, Forschungsinstituten und internationalen Organisationen.Am letzten Tag wurde eine Handlungsaufforderung (Call-to-Action) veröffentlicht, die von etwa 60 Ländern, einschließlich Südkoreas, unterschrieben wurde.