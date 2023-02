Erstes koreanisches Filmfestival seit neun Jahren in China

Photo : YONHAP News

Korean Film Council (KOFIC), eine öffentliche Institution zur Förderung der Filmindustrie in Südkorea, veranstaltet in China ein koreanisches Filmfest.Das Büro des KOFIC in China teilte mit, gemeinsam mit dem Koreanischen Kulturzentrum in Shanghai vom 17. bis 25. Februar an dessen Sitz ein koreanisches Filmfestival zu veranstalten.Laut dem KOFIC werden insgesamt 15 Filme aufgeführt, der Eröffnungsfilm ist „Hunt“.Die Veranstaltung stelle das erste koreanische Filmfest in China seit neun Jahren dar, teilte das KOFIC mit.Die Eröffnungsfeier findet am Freitag auch als Zeremonie für die Wiederöffnung des Kulturzentrums statt.Das Festival wird voraussichtlich als Gelegenheit dafür dienen, chinesischen Zuschauern neueste Streifen aus Südkorea vorzustellen. Aufgrund der als Reaktion auf die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD verhängten Restriktionen für koreanische Kulturprodukte ist die Aufführung südkoreanischer Filme in den Kinos in der Volksrepublik seit langem ausgesetzt.