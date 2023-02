Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA einig über Kooperation gegen illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die stellvertretenden Nuklearbeauftragten Südkoreas und der USA haben vereinbart, zur Reaktion auf illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas ständig zu kooperieren.Laut dem Außenministerium in Seoul traf Lee Joon-il, Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, am Mittwoch (Ortszeit) in Washington Jung Pak, die stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea. Beide hätten über die Ergebnisse der jüngst abgehaltenen trilateralen Gespräche der Vizeaußenminister Südkorea, der USA und Japans sowie des bilateralen Treffens der Vizeaußenminister Südkoreas und der USA diskutiert.Beide Seiten einigten sich darauf, weiterhin nach konkreten Maßnahmen zur Kooperation zu suchen, um Nordkoreas illegalen Cyberaktivitäten entgegenzuwirken und somit die Finanzierung der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu blockieren.Beide Seiten tauschten zudem Informationen über die Situation in Nordkorea aus. Sie vereinbarten, die enge Koordinierung zu verstärken, um sicherzustellen, dass die internationale Gemeinschaft gegen schwerwiegende Provokationen Nordkoreas mit harten Mitteln vorgehen kann.