Photo : YONHAP News

Südkoreas zweites Rettungsteam ist am Freitag in der Türkei eingetroffen.Die Militär-Transportmaschine mit 21 Mitgliedern an Bord, darunter zehn medizinische Helfer, fünf Beamte der Behörde für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und zwei Beamte des Außenministeriums, ist am frühen Freitagmorgen auf dem Flughafen Adana gelandet.Laut Südkoreas Außenministerium schickte Seoul zudem von der Türkei gewünschte Hilfsmaterialien, darunter 1.030 Zelte, 3.260 Matratzen und 2.200 Schlafsäcke.