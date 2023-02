Politik Südkorea und USA halten nächste Woche Übung zur erweiterten Abschreckung ab

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA halten nächste Woche in Washington eine Übung zum Einsatz von Mitteln zur erweiterten Abschreckung ab.



Die achte Übung DSC TTX zur Reaktion auf die Nuklearbedrohung aus Nordkorea finde am 22. Februar im Pentagon statt, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mit.



Die Stabsrahmenübung findet zum ersten Mal statt, nachdem beide Länder bei der Sicherheitskonsultation im vergangenen Jahr vereinbart hatten, die Übung jährlich abzuhalten.



Der für Politikfragen zuständige stellvertretende Verteidigungsminister, Heo Tae-keun, wird die südkoreanische Delegation leiten. Die US-Delegation wird von Siddharth Mohandas, Unterabteilungsleiter für Ostasien im Verteidigungsministerium, und von Richard Johnson, Unterabteilungsleiter für Nuklearpolitik und die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen, angeführt.



Beide Seiten würden über verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung der USA diskutieren und dabei den Schwerpunkt auf die Nuklearbedrohung aus Nordkorea legen, erläuterte das Verteidigungsministerium in Seoul.



Die Delegationen Südkoreas und der USA werden am 23. Februar den Kings Bay Stützpunkt von Atom-U-Booten im Bundesstaat Georgia besuchen.