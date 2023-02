Seoul plant mehr Linienflüge nach China

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Zahl der Linienflüge nach China zu erhöhen.Angesichts der stabilisierten Covid-19-Lage in China wird die wöchentliche Zahl bis Ende des Monats von 62 auf 80 erhöht werden. Ab März soll es pro Woche etwa 100 Linienflüge zwischen beiden Ländern geben, sagte Ministerpräsident Han Duck-soo am Freitag.Über die mögliche Aufhebung von weiteren Seuchenbekämpfungsmaßnahmen für Einreisende aus China, darunter PCR-Tests vor und nach dem Flug, werde nächste Woche entschieden werden.Nach der Wiederaufnahme der Ausstellung von Kurzzeitvisa für Reisende aus China ist bei den Infektionszahlen in Südkorea keine Änderung feststellbar.