Die Hauptbörse in Seoul hat den Handelstag am Freitag im Minus beendet.Der Kospi verlor 0,98 Prozent auf 2.451,21 Zähler.Grund seien Sorgen der Anleger gewesen, dass es in den USA zu weiteren Zinserhöhungen kommt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.