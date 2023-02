Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte mutmaßliche Langstreckenrakete in Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Samstag eine mutmaßliche ballistische Langstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Demnach sei die Rakete gegen 17.22 Uhr vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus abgefeuert worden. Weitere Details habe der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea zunächst nicht bekannt gegeben, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Streitkräfte würden in enger Zusammenarbeit mit den USA die Lage aufmerksam beobachten und ihre Einsatzbereitschaft aufrechterhalten, habe der JCS in einer Kurznachricht an Reporter mitgeteilt.Es war damit der zweite Abschuss einer ballistischen Rakete durch Nordkorea in diesem Jahr. Zuletzt hatte das kommunistische Land am Neujahrstag eine ballistische Rakete abgefeuert.Der Norden scheint mit der jüngsten Provokation gegen eine Sitzung des Weltsicherheitsrats in New York protestiert zu haben, der am Donnerstag hinter verschlossenen Türen getagt hatte. Das Gremium hatte sich in der Sitzung mit Nordkorea und der Nichtweitergabe von Massenvernichtungswaffen befasst.Am Freitag hatte Nordkorea außerdem mit einer "beispiellosen Reaktion" für den Fall gedroht, dass Südkorea und die USA ihre für die kommende Woche geplanten Militärübungen abhalten.