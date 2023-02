Kim Yo-jong spricht weitere Warnungen aus und kritisiert Verhalten der USA

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die in Nordkorea einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, hat weitere Warnungen ausgesprochen und das Verhalten der USA kritisiert.Es werde weitere Provokationen durch Nordkorea geben, solange die USA ihre Vorgehensweise nicht ändern würden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag aus der Erklärung eines Beamten.Es war Nordkoreas dritte Erklärung dieser Art in diesem Jahr. Demnach habe Kim Yo-jong gesagt, die Häufigkeit der Nutzung des Pazifischen Ozeans als Schießplatz hänge vom Verhalten der US-Streitkräfte ab.Pjöngjang bleibe beharrlich bei seiner Position, dass die, wie sie sagte "Fanatiker", den Preis für die Zuspitzung der Situation zahlen würden.Ihre Bemerkungen beziehen sich offenbar auf gemeinsame Manöver Südkoreas und der USA am Sonntag. Hierfür wurden strategische Bomber vom Typ B-1B und F-16-Kampfjets mobilisiert.Offenbar als Reaktion auf die zu dem Zeitpunkt kurz bevorstehende Übung, hatte Nordkorea am Samstag eine Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-15 abgefeuert.Nordkorea wisse von den aktiver werdenden Verlegungen strategischer Waffensysteme der USA auf die koreanische Halbinsel. Nordkorea überprüfe daher akribisch deren Einfluss auf Nordkoreas Sicherheit. Der Norden wolle mit gleichen Maßnahmen auf jegliche direkte oder indirekte Bedenken reagieren, hieß es weiter.