Südkoreas Außenminister fordert Japan zu Entscheidung in Zwangsarbeiter-Frage auf

Photo : KBS News

Südkoreas Außenminister Park Jin hat Japan zu einer Entscheidung in der Zwangsarbeiter-Frage aufgerufen.Japan müsse eine politische Entscheidung treffen, um die Frage der Entschädigungen ehemaliger Zwangsarbeiter klären zu können.Das sagte der Chefdiplomat am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi.Nach dem etwa 35-minütigen Gespräch informierte Park die Medien darüber, dass über die wichtigsten Streitpunkte ausführlich gesprochen worden sei. Er habe von Japan eine politische Entscheidung zugunsten einer aufrichtigen Reaktion gefordert.Das südkoreanische Außenministerium teilte in einer Erklärung zu dem Treffen mit, dass es einen offenen und ehrlichen Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen im Allgemeinen gegeben habe. Dies umfasse auch das Thema der Zwangsarbeit und habe im Einklang mit der Einigung beim Spitzentreffen im vergangenen November gestanden, wonach beide Seiten ausstehende Angelegenheiten klären wollten.